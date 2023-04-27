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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ بني سويف يكرم الفائزة بالمركز الثالث ببطولة العالم لرفع الأثقال بألبانيا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب، لاعبة منتخب مصر للناشئين في  لعبة رفع الأثقال من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية والمركز  الثالث في بطولة العالم للشباب ، والتي استضافتها  دولة ألبانيا  في  الفترة من 25 مار س 2023 حتى الأول من أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال استقباله للاعبة  "بمكتبه " حيث أهداها شهادة تقدير لتميزها و انجازها الكبير في تحقيق ميدالية  ومركز متقدم على مستوى العالم،واستطاعت أن تكون خير سفيرة لبلدها ورفعت علم  مصرفي محفل دولي، مؤكدا على  أن بني سويف تزخر بالمواهب  في مختلف المجالات والميادين ، التي لن ندخر جهدا  في اكتشافهم وتقديمهم للمنتخبات والمسابقات المحلية والدولية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية

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فيما أعربت اللاعبة عن تقديرها لمحافظ بني سويف وسعادتها بهذا التكريم الذي لا يعتبر الأول ، خاصة أن سبق وكرمها المحافظ في يناير الماضي ، بعد مشاركتها في البطولة العربية" تحت 17 عام" بسوريا ، وتمكنت خلالها من حصد 3  ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال وزن 45 كجم، ، مؤكدا على أن استمرار  دعم وتكريم المحافظ لها ولأسرتها هو تكريم لها من الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  الراعي الأول  للرياضة والرياضيين

شهد  التكريم حضور مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وهشام الجبالي  وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، الدكتورة إيمان حسين  مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف،  الكابتن  أحمد عبد العزيز مدرب بمنتخب مصر لرفع الأثقال ، الكابتن  مصطفى عبد العزيز مدرب اللاعبة  ببني سويف.

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