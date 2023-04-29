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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء حفر 3 آبار ري زراعية بقرى جورمشين 7 بباريس

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بدء أعمال حفر وإنشاء ٣ آبار ري زراعية بنطاق قرى جورمشين 7 بمركز باريس، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة وعدد من التنفيذين المعنيين. 

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي بالمركز لاستصلاح وزراعة ٥٠٠ فدان، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة من المركز وقطاعات الزراعة والري ومركز بحوث الصحراء؛ لاختيار أنسب المواقع لحفر الآبار وتكليف مديرية الطرق بتمهيد الطرق المؤدية لها.

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