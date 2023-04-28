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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: توريد 44 ألف طن من الأقماح للشون والصوامع

محصول قمح
محصول قمح

قال الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بمحافظة  الوادى الجديد، اليوم، إن المورد من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة هو 44600.263 طن.

وأضاف "المرسي" أنه تم توريد عدد 28213.263 طن قمح داخل صوامع المحافظة، وتوريد 16387 طن قمح خارج المحافظة مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأوضح المرسي أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوي المحافظة بلغت 436505 فدادين بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

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وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية ٤٥ ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية ٦٠ ألف طن، وجار إقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة.

الوادى الجديد الأقماح وزارة الزراعة التموين محافظة الوادى الجديد الصوب الزراعية مديرية التموين الجمعيات الزراعية العام الماضي المزارعين زراعة الوادي الجديد معاناة الصوامع مستوى المحافظة

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