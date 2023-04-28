لمحاربة الغلاء.. منتجات الصوب الزراعية تغزو الأسواق بقرى ومراكز الوادي الجديد..صور وفيديو

تعتبر مبادرة الصوب الزراعية والتي اطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد من المبادرات التى حققت نجاحًا كبيرًا مع بداية إنشائها ضمن مشروع القرية المنتجة التى تهدف لسد احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة وتقليل الوارد من خارج المحافظة من الخضراوات.

حيث جري تنفيذ الصوب زراعية فى أغلب القرى على مستوى المحافظة بنظام الرى المطور يتم فيها زراعة أهم أصناف الخضراوات التى يزداد الطلب عليها من المواطنين ويتم بيعها بأسعار أقل من سعر السوق حيث حققت الصوب الزراعية، نجاحا كبيرًا ضمن المشروعات التى تهدف لسد احتياجات المواطنين بكافة القري ونجوع المحافظه حيث تم تعميم مشروع الصوب الزراعية على مستوى المحليات والجمعيات الأهلية.

واتجه معظم الشباب بمحافظة الوادي الجديد إلى عمل مشروعات الصوب الزراعية حيث انتشرت مشروعات الصوب الزراعية في كافة قري المحافظة .

يقول محمد منصور رئيس جمعية تنمية البرابخ التابعه لمركز بلاط ، إن مشروع الصوب الزراعية التابع لجمعية التنمية يستهدف انتاج معظم الخضروات ويتم زراعتها بنظام الرى الحديث والتغذية العضوية حيث تشمل الصوب زراعات الطماطم الفلفل، الخيار ، البادنجان بانواعه والفراوله وغيرها من الخضروات الطازجة .

وأضاف منصور أن مشروع الصوب الزراعية يأتى ضمن منظومة كبيرة لإنتاج الخضروات والفاكهة التي يتم تنفيذها فى وقت قياسي ودلك ضمن المبادرة التي تبناها اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم .

واوضح أن مشروع الصوب الزراعية من المشروعات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية وتوليها الدولة أهمية كبيرة لإنتاج المحاصيل عالية الجودة والإنتاجية وتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات لصالح المواطنين بهدف القضاء على البطاله والحد من ظاهرة غلاء الأسعار.

واشار الي ان منتجات الصوب الخاصة بالجمعية ومنها الفراوله، الطماطم والخيار، الفلفل، والبادنجان بانواعه يتم توزيعها عبر منافد الوحدات المحلية فضلا عن توزيعها داخل اسواق القرية ودلك باسعار مخفضة من اجل تخفيف العبء عن المواطنين .

وأكد منصور أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد دوما يحرص على توفير كافة سبل الدعم للمشروعات الإنتاجية وخاصة الصوب الزراعية والمبادرات التي أطلقها لدعم التوسع في النشاط الزراعي والزراعات غير التقليدية.

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منتجات الصوب الزراعيه (4)

منتجات الصوب الزراعيه (5)

منتجات الصوب الزراعيه (6)

منتجات الصوب الزراعيه (7)