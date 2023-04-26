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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الوادي الجديد: انتظام أعمال توريد القمح للشون والصوامع بمراكز المحافظة

محصول القمح
محصول القمح

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن انتظام أعمال توريد القمح لصوامع المحافظة لصالح هيئة السلع التموينية بالوادي الجديد، وجرى تشكيل لجان استلام القمح من التجار والمزارعين، تحت إشراف لجنة استلام مكونة من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية "وزّان معتمد". 

وبلغت المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم  436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلي لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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وقال المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يحظر نقل القمح المحلي الناتج من هذا الموسم لأي مكان لآخر إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة، كما يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخولها فى العلف الحيواني، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات.. بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن تسويق القمح المحلي يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.. أما دون ذلك عليهم توفير احتياجاتهم من القمح المستورد بناء على تعليمات وزارة التموين.

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