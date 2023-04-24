تموين الوادي الجديد: لجان متخصصة لاستلام الأقماح من التجار والمزارعين

قال المهندس محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه تم بدء توريد القمح المحلى موسم 2023 لصالح هيئة السلع التموينية بالوادي الجديد، وجرى تشكيل لجان استلام القمح من التجار والمزارعين.

وأضاف "رجب"، أن لجنة الاستلام مكونة من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية "وزان معتمد".

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه يحظر نقل القمح المحلى الناتج من هذا الموسم لأي مكان لآخر إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة، كما يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف أو دخوله فى العلف الحيوانى، منوها بأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات؛ بناءً على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.. أما دون ذلك فعليهم توفير احتياجاتهم من القمح المستورد بناء على تعليمات وزارة التموين.

ولفت الي أنه يتم سداد فورى لمستحقات المزارعين والموردين في الحال كالتالي:-

- القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للإردب.

- والقمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23 بسعر 1475 جنيها للإردب.