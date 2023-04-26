محافظة الوادى الجديد تشارك فى مهرجان سباق الهجن بالعريش بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن مشاركة محافظة الوادى الجديد، فى مهرجان سباق الهجن بالعريش بشمال سيناء ، حيث يبدأ السباق بمشاركة 18 جملا و20 متسابقا، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من الوزراء والمحافظين.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن محافظ الوادى الجديد وجه بتوفير الدعم للانتقالات من المحافظة وتحفيز المتسابقين من محافظة الوادي الجديد لتحقيق مراكز متقدمة فى السباق، وذلك ضمن جهود نشر رياضة الهجن في مصر ودورها في الترويج السياحي ودعم السياحة بشكل كبير في مصر والنهوض بها.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن إستكمال العمل في إنشاء أول نادي دولى لرياضة الهجن شمال مدينة الخارجة، والذي يجري إقامته وفقًا لأحدث مواصفات أندية الهجن، ويشمل منصة مشاهدة ومضمار دولي بطول 5 كم وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات على الطراز البيئي ووحدة بيطرية؛ لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية، حيث وجه المحافظ بسرعة تمهيد منطقة المضمار والطرق المؤدية لموقع النادي لاختيار أنسب المسارات.

وأكد المحافظ على أن سباقات الهجن تمثل إحياءا للتراث وتدعم الاستثمار والسياحة بحضور ملاك وجمهور و محبين لهذا الإرث الكبير ووجود سوق رائجة للإبل سواء بيع أو شراء والمعارض التراثية وهو ما يدعم الإقبال المتزايد على معالم مدينة الخارجة ويعزز من فرص الاستفادة من تلك الفعاليات التى يجرى تنظيمها بالتزامن مع مهرجانات وسباقات الهجن ذات الجماهيرية الكبيرة.