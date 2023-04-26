عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادى الجديد تشارك فى مهرجان سباق الهجن بالعريش بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن مشاركة محافظة الوادى الجديد، فى مهرجان سباق الهجن بالعريش بشمال سيناء ، حيث يبدأ  السباق بمشاركة 18 جملا و20 متسابقا، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من الوزراء والمحافظين.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن محافظ الوادى الجديد وجه بتوفير الدعم للانتقالات من المحافظة وتحفيز المتسابقين من محافظة الوادي الجديد لتحقيق مراكز متقدمة فى السباق، وذلك ضمن جهود نشر رياضة الهجن في مصر ودورها في الترويج السياحي ودعم السياحة بشكل كبير في مصر والنهوض بها.

تموين الوادي الجديد: لجان متخصصة لاستلام الأقماح من التجار والمزارعين

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن إستكمال العمل في إنشاء أول نادي دولى لرياضة الهجن شمال مدينة الخارجة، والذي يجري إقامته وفقًا لأحدث مواصفات أندية الهجن، ويشمل منصة مشاهدة ومضمار دولي بطول 5 كم وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات على الطراز البيئي ووحدة بيطرية؛ لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية، حيث وجه المحافظ بسرعة تمهيد منطقة المضمار والطرق المؤدية لموقع النادي لاختيار أنسب المسارات.

وأكد المحافظ على أن سباقات الهجن تمثل إحياءا للتراث وتدعم الاستثمار والسياحة  بحضور ملاك وجمهور و محبين لهذا الإرث الكبير ووجود سوق رائجة للإبل سواء بيع أو شراء والمعارض التراثية وهو ما يدعم الإقبال المتزايد على معالم مدينة الخارجة ويعزز من فرص الاستفادة من تلك الفعاليات التى يجرى تنظيمها بالتزامن مع مهرجانات وسباقات الهجن ذات الجماهيرية الكبيرة.

شمال سيناء المحافظين الوادى الجديد وزير الشباب الشباب والرياضة محافظة الوادى الجديد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ الوادي الجديد سيناء السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

تموين الوادي الجديد: لجان متخصصة لاستلام الأقماح من التجار والمزارعين

ترشيحاتنا

ظاهرة فلكية جديدة| القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس اليوم.. ويتجاوران طوال الليل

هل يجوز إقامة التراويح جماعة مع أسرتي بعد رمضان .. أزهري يجيب

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-4-2023

ضمن ضوابط مبيعات السلاح| واشنطن تحظر مبيعات البنادق الهجومية

الداخلية مسئولة .. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أزمة اقتحام السجون

قبل زيارتهما لمطعم في الزمالك .. أين كان توم هانكس وزوجته ريتا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

تتجاوز 2000 جنيه مصري|سعر صادم لحقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة»

سبب خطير وراء إطلاق القاتل الصامت على سرطان المبيض.. احذريه

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ