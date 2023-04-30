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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي زاوية أبومسلم بالجيزة يطالبون المسئولين باستكمال مشروع الصرف الصحي بالقرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ رجب أحمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بالقرية التي يسكن بها.

وقال في شكواه: نعاني نحن سكان قرية زاوية أبو مسلم بمحافظة الجيزة من توقف استكمال مشروع الصرف الصحي من عدة سنوات .

وطالب الشاكي المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الصرف الصحى محافظة الجيزة الجيزة زاوية القيادة السياسية زاويه ابو مسلم

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