كنا محظوظين.. أول تعليق من كولر بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تغريدة جديدة له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي:"مارسيل كولر:سعداء بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كانت مباراة صعبة كما توقعنا.. كنا محظوظين بإهدار الرجاء ضربة الجزاء".

تأهل فريق الترجي التونسي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

تقدم فريق الترجي التونسي بالهدف الأول عن طريق بن رمضان في الدقيقة 49، ثم تعادل شبيبة القبائل في الدقيقة 85 عن طريق أدم ردجيم.

وبهذه النتيجة، قد حسم فريق الترجي التونسي تأهله حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، لتصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالحه بنتيجة 2-1.

الترجي التونسي ضد الأهلي

ومن المنتظر أن يواجه الترجي التونسي نظيره الأهلي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.