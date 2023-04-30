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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع جديد في ودائع البنوك التجارية الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية

انخفضت ودائع البنوك التجارية الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أبريل لكن ليس بوتيرة كبيرة، كما حدث بعد انهيار بنك سيلكون فالي.

وكانت بيانات الاحتياطي الفيدرالي أظهرت الشهر الماضي أن عملاء البنوك قاموا بشكل جماعي بسحب 98.4 مليار دولار من الحسابات للأسبوع المنتهي في 15 مارس، تزامنًا مع واقعة انهيار 3 بنوك أمريكية.

ووفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في الثامن والعشرين من أبريل، تراجعت ودائع البنوك الأمريكية الكبيرة من مستويات 10.74 تريليون إلى 10.61 تريليون دولار على أساس غير معدل موسميًا.

فيما انخفضت ودائع البنوك الصغيرة إلى 5.36 تريليون دولار مقابل 5.39 تريليون دولار.

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صعود التضخم الأمريكي

كشف تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أول أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر السابق و4.6% مقارنة بالسنة الماضية.

ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلاً للتضخم يبلغ 2% وفق مؤشر أوسع نطاقًا لكنه يعتبر أن المقياس الأساسي هو المؤشر الأفضل لتحديد الاتجاه، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أمس.

في هذه الأثناء، ارتفع مقياس وزارة العمل الأمريكية لتكاليف التوظيف، والذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا متابعة دقيقة، بنسبة 1.2% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، متخطيًا التوقعات، بحسب تقرير منفصل.

بيانات حركة الأسعار، خاصة بالارتباط مع ارتفاع تكلفة العمالة، تدعم الرأي القائل بأن صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفعون سعر الفائدة المعياري ربع نقطة مئوية أخرى خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ورغم أن معدل التضخم السنوي قد بلغ ذروة ارتفاعه، فإن طريق عودته إلى معدل 2% المستهدف من البنك المركزي يثبت أنه صعب.

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