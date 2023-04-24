سلاح ذو حدين.. روسيا تكشف عن ارتفاع تاريخي لـ التضخم بمنطقة اليورو

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن منطقة اليورو تشهد ذروة تاريخية من التضخم، والعقوبات ضد روسيا ضربت الأوروبيين أيضًا.

وقال بيسكوف: "بشكل عام، تشهد منطقة اليورو بأكملها الآن ذروة تاريخية مع التضخم ... العقوبات التي فرضوها علينا هي سلاح ذو حدين. وقد أصابتهم".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، أن "كل أوروبي، كل ألماني.. ينفق الآن ما يقرب من 10٪ أموالاً أكثر كل يوم في المتجر”.

وقال بيسكوف: "إنهم يدفعون ثمنها. ودعوا حكوماتهم تشرح لهم لماذا يتعين عليهم دفع عشرة يورو إضافية من أصل مائة يورو. ويجب أن نتحدث عن ذلك. لا يتعين علينا أن نخجل".