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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الكرملين بشأن خطط الغرب لتدمير روسيا

روسيا
روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن العقوبات الحالية ضد روسيا، إذا تم رفعها، فستظهر بدلاً منها عقوبات جديدة، لأن خطط تدمير روسيا لن تنتهي.

وقال بيسكوف: "إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، سيتم فرض عقوبات جديدة مكانها، يجب أن نفهم هذا، قد يصبح عددهم أقل، لكن نوايا وتطلعات الغرب الجماعي، وخاصة الأنجلو ساكسون، بريطانيا العظمى و الولايات المتحدة، تخطط لقمع روسيا، نية التخلص من روسيا لن تنتهي، وستبقى دائما”.

وأضاف أنه “إذا كانت هناك عقوبات أقل فلن ينخفض ​​الضغط على روسيا، لكن هذا لا ينبغي أن يخيف الشباب، لأن بأيديهم فرصة لتطوير البلاد لجعلها أكثر إثارة".

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وتابع قائلا: “يجب أن تفهم أنه يجب عليك التعايش معها، لكن هذا ليس عقبة على الإطلاق بالنسبة لك لتتطور بشكل جميل، وبناء روسيا الجميلة، بحيث تنقلها إلى آفاق تكنولوجية جديدة، بحيث تجعلها أكثر بلد مناسب للحياة، أروع بلد للعيش فيه.. سنفعل ذلك، أنا متأكد من ذلك”.

الولايات المتحدة روسيا بريطانيا الكرملين بيسكوف الغرب

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