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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: الأهلي اتظلم أمام الرجاء في ركلة جزاء لـ كهربا

صدى البلد

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق أن الأهلي تعرض للظلم التحكيمي خلال مواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
 

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا كان له ركلة جزاء أمام الرجاء، ولو عاد الحكم إلى تقنية الفيديو كانت ستُحتسب" .
 واختتم: "الأهلي بدون جمهور لن يحقق الفوز، لولا جمهور الأهلي ما كان الأهلي فاز"

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التى اقيمت ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبو الرجاء لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واستمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم استئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أهدر يسري بوزوق ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الأهلي في الدقيقة 45  

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