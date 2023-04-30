استقالة.. أول رد فعل من رئيس الرجاء بعد الخسارة أمام الأهلي

الأحد 30/أبريل/2023 - 01:14 ص 4/30/2023 1:14:44 AM

قررعزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي تقديم استقالته من منصبه بعد الخسارة أمام النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ووداع البطولة

وبحسب موقع " le360" المغربي" فإن عزيز بدراوي رئيس الرجاء المغربي تقدم بإستقالته من منصبه بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا امام النادي الأهلي"

الاهلي ضد الرجاء

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التى اقيمت ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبو الرجاء لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واستمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم استئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أهدر يسري بوزوق ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الأهلي في الدقيقة 45