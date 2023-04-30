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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبات قاسية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من كأس السوبر.. فيديو

الزمالك
الزمالك

تساءل الإعلامي هاني حتحوت، عن سر بقاء رئيس نادي الزمالك في منصبه حتى الآن، على الرغم من صدور حكم قضائي، وإصدار بيان من وزارة الشباب والرياضية تفيد بعزله من منصبه، والدعوى إلى انعقاد جمعية عمومية على منصب رئيس النادي.


وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الزمالك ما زال باقي في منصبه ويؤدي مهامه بصورة عادية، كما أن سبب رفض رئيس الزمالك ترك منصبه حتى الآن، أنه جاء عن طريق الجمعية العمومية، وفقا لحد قول الأخير.


وتابع: اجتماع الزمالك الذي سينعقد اليوم الأحد سيتناول عدة نقاط مختلفة، أبرزها: «عدم تنفيذ إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، وإمكانية مشاركته في بطولة كأس السوبر المقبلة التي تجمع قطبي الكرة المصرية، الأمر الذي يدفع الأبيض لعدم المشاركة في مباراة السوبر».


وأوضح حتحوت، أنه في حال انسحاب الزمالك من بطولة السوبر المصري، سيتم حرمانه عامين من المشاركة في بطولة السوبر، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون جنيه، أما في حالة الاعتذار عن المشاركة في البطولة سيكون الحرمان من المشاركة لعام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية.

الزمالك نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضية

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