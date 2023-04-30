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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحفي مغربي يكشف تغييرات بالجملة في الرجاء بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

فجّر الناقد الرياضي المغربي منعم بلمقدم ، مفاجأة بعد مباراة الأهلي و الرجاء البيضاوي المغربي ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب مركب محمد الخامس و شهدت تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي ليواجه الترجي التونسي .

وقال منعم بلمقدم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " هناك اتجاه للإطاحة بـ"عزيز البدراوي" رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي من منصبه ، بعد الخروج من الأهلي ووداع دوري أبطال إفريقيا ، ويأتي ذلك بعد استقالته من رابطة الدوري المغربي ، والتي كان قدمها على خلفية احتجاجه على لجنتي المسابقات والتحكيم بالمسابقة المحلية ".

وأضاف : " سيتم غربلة فريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي ، عقب الخروج الإفريقي على يد النادي الأهلي ، بالإضافة إلى تراجع مستوى الفريق بالدوري المغربي ، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة ، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر فريق الجيش الملكي ".

وتعادل الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراة الإياب سلبيًا، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة الموافق 12 مايو القادم، في لقاء الذهاب على ملعب رادس، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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