صحفي مغربي يكشف تغييرات بالجملة في الرجاء بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

فجّر الناقد الرياضي المغربي منعم بلمقدم ، مفاجأة بعد مباراة الأهلي و الرجاء البيضاوي المغربي ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب مركب محمد الخامس و شهدت تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي ليواجه الترجي التونسي .

وقال منعم بلمقدم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " هناك اتجاه للإطاحة بـ"عزيز البدراوي" رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي من منصبه ، بعد الخروج من الأهلي ووداع دوري أبطال إفريقيا ، ويأتي ذلك بعد استقالته من رابطة الدوري المغربي ، والتي كان قدمها على خلفية احتجاجه على لجنتي المسابقات والتحكيم بالمسابقة المحلية ".

وأضاف : " سيتم غربلة فريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي ، عقب الخروج الإفريقي على يد النادي الأهلي ، بالإضافة إلى تراجع مستوى الفريق بالدوري المغربي ، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة ، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر فريق الجيش الملكي ".

وتعادل الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراة الإياب سلبيًا، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة الموافق 12 مايو القادم، في لقاء الذهاب على ملعب رادس، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.