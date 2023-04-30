مقرّر سابق بـ«القومي للسكان»: فحص المقبلين على الزواج يحمي من الأمراض الوراثية|فيديو

قال الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا أن وزارة الصحة قامت بتحديد فحوصات معينة للشباب المصري المقبلين على الزواج؛ مضيفًا أن فحوصات قبل الزواج ليست حديثة لكنها كانت ليس بهذا المستوى من التطوير والشمول .

وأضاف عاطف الشيتاني خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن برامج التوعية التي تقدمها وزارة الصحة ساعدت الناس على معرفة المفاهيم الخاصة بهذه المبادرة الرئاسية كي يتم الزواج الصحي بين المصريين.

وتابع أن الزواج هو اللبنة الأساسية للمجتمع وركيزة لبناء العلاقات؛ مشيرًا إلى أن عندما يكون الزواج صحيًا يجنب المجتمع والعائلات والأسر التعرض لأمراض وراثية تؤثر بالسلب على جميع المستويات الأسرية والاجتماعية والمالية.

ونوّه إلى أن ما زال حتى الآن في بعض المحافظات وبعض المناطق ينتشر زواج الأقارب والذي يصل لـ 40% من الزيجات والذي يؤثر على قوة النسل؛ وهذا الهدف الأساس من فحوصات قبل الزواج حتى لتجنب الأمراض الوراثية.