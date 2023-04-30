بعد 7 سنوات من اختفائه|تسليم شخص «مجهول الهوية» بالمنوفية لأسرته في دمياط

وسط أجواء من الفرحة

أعلن إمام فوزي إمام، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه تم تسليم أحد النزلاء بمؤسسة الرعاية الاجتماعية لكبار بلا مأوى بمنوف، لأهله بعد غياب 7 سنوات والمقيمين بإحدي القري التابعة لمحافظة دمياط، وذلك وسط أجواء من الفرحة.



وأكد ، أنه تم دخول النزيل إلى المؤسسة بتكليف من وكيل الوزارة الي إدارة الدفاع الاجتماعي، وتم إيداعه بالمؤسسة وتم الكشف عليه واتضح أنه أخرس مجهول الهوية، ولم يتمكن من السير على قدميه آنذاك نتيجة تعرضه لحادث بمحافظة الشرقية علي إثرها تم تركيب شرائح ومسامير له، وتمت إحالة الحالة مباشرة من المستشفي بالشرقية إلي المنوفية.

وتابع أنه بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي بالمنوفية والشرقية، نظرا لعدم توافر أماكن بمؤسسات الرعاية بالشرقية آنذاك، ومن ذلك الحين تم عرض صورته على صفحة أطفال مفقودين بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم التعرف على أهله و الاتصال بالمؤسسة، وتم تسليمه أمس لوالدته وأخواته بعد التأكد من الأوراق الثبوتية الخاصة به وتعرف الحالة علي أهله .

