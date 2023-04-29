المنوفية .. مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجته النارية

لقي شخص مصرعه أثناء استقلاله دراجته النارية بمركز الباجور في محافظة المنوفية وذلك بعدما صدمته سيارة نقل أثناء سيره.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجته النارية بالقرب من قرية ابخاص التابعة للمركز.

بالانتقال تبين مصرع " ن.ع.ا " 56 سنة ومقيم قرية ميت البيضاء أثناء استقلاله دراجته النارية صدمته سيارة نقل مما ادي الي مصرعه في الحال متأثرا بإصابته ، حيث تم نقل الجثة الي مستشفي الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.