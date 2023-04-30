عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إندلاع حريق محدود بمستشفي تلا وإجلاء المرضي من أقسام العناية ..صور

حريق بمستشفي تلا
حريق بمستشفي تلا

تمكن العاملون في مستشفي تلا بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مجلس المدينة من السيطرة علي حريق بمفتاح الكهرباء الخاص بتغذية عدة اقسام في المستشفي.

وتبين نشوب حريق بمفتاح ٣ فاز بمستشفي تلا العام المغزي لغرفة عناية القلب والعامة والحضانات وتم نقل الحالات الموجودة علي جهاز التنفس الصناعي بعدد ٤ حالات الي قسم الطوارئ وتم تركيب مفتاح اخر عن طريق مجلس المدينة بدلا من المفتاح التالف ليعود التيار الكهربائي مرة أخري.

وانتقلت قيادات الصحة ومجلس المدينة في تحرك سريع لإنقاذ الارواح بعد عطل في الكهرباء عن الدور العلوي وتم وضع خطة إخلاء سريعة للحالات الحرجة من المكان ووضعهم علي اسطوانات اكسجين في الدور الارضي.

عايرني بمرضي النفسي .. حبس حلاق قتل مزارعًا في المنوفية |تفاصيل

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لرصف طريق "ميت خلف /اصطبارى" ودائرى أشمون

كما تم تغيير مفتاح الكهرباء المتسبب في الأزمة مع تأكيدات أن تبديله يحتاج الي وقت وذلك في حضور وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغني ووكيل وزارة الإسكان ونواب رئيس المركز والمدينة، حيث تم احضار مفتاح بديل من مخازن مجلس المدينة لحين توفير أخر لحل الأزمة بشكل فوري.

وعادت أجهزة التنفس الصناعي للعمل مرة أخري وجاري تسكين الحالات التي تم نقلها الي قسم الطوارئ مرة أخري وإعادتها الي عنايتي القلب والعامة والحضانات .

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا
المنوفية وزارة الصحة محافظة المنوفية مستشفى تلا التيار الكهربائى السيطرة على حريق جهاز التنفس الصناعي عطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أقل من 200 ألف جنيه .. أرخص سيارة عائلية "زيرو" في مصر     

من المجر.. بابا الفاتيكان: لا تغلقوا الباب في وجه المهاجرين

اللحظة الحاسمة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مرحلة جديدة من حرب أوكرانيا

مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

وانتهت سنوات بشار العجاف.. سوريا تعود للحضن العربي بتلك الخطوات والبداية مصر

مصر فوق الجميع.. خالد الغندور يعلن تشجيع الأهلي بعد الفوز على الرجاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة بصرك.. 6 اختلافات لا يكتشفها الكثيرون بين الصورتين.. شاهد

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

قوات الدفاع الشعبي تنظم عدداً من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات

قلبت السوشيال ميديا.. شاهد| إلهام شاهين صغرت 20 سنة في أستراليا

فيديو

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ