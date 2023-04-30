إندلاع حريق محدود بمستشفي تلا وإجلاء المرضي من أقسام العناية ..صور

تمكن العاملون في مستشفي تلا بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مجلس المدينة من السيطرة علي حريق بمفتاح الكهرباء الخاص بتغذية عدة اقسام في المستشفي.

وتبين نشوب حريق بمفتاح ٣ فاز بمستشفي تلا العام المغزي لغرفة عناية القلب والعامة والحضانات وتم نقل الحالات الموجودة علي جهاز التنفس الصناعي بعدد ٤ حالات الي قسم الطوارئ وتم تركيب مفتاح اخر عن طريق مجلس المدينة بدلا من المفتاح التالف ليعود التيار الكهربائي مرة أخري.

وانتقلت قيادات الصحة ومجلس المدينة في تحرك سريع لإنقاذ الارواح بعد عطل في الكهرباء عن الدور العلوي وتم وضع خطة إخلاء سريعة للحالات الحرجة من المكان ووضعهم علي اسطوانات اكسجين في الدور الارضي.

كما تم تغيير مفتاح الكهرباء المتسبب في الأزمة مع تأكيدات أن تبديله يحتاج الي وقت وذلك في حضور وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغني ووكيل وزارة الإسكان ونواب رئيس المركز والمدينة، حيث تم احضار مفتاح بديل من مخازن مجلس المدينة لحين توفير أخر لحل الأزمة بشكل فوري.

وعادت أجهزة التنفس الصناعي للعمل مرة أخري وجاري تسكين الحالات التي تم نقلها الي قسم الطوارئ مرة أخري وإعادتها الي عنايتي القلب والعامة والحضانات .

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا

حريق بمفتاح كهرباء بمستشفي تلا