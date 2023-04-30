عايرني بمرضي النفسي .. حبس حلاق قتل مزارعًا في المنوفية |تفاصيل

قرّرت نيابة منوف في محافظة المنوفية حبس حلاق قتل مزارعًا بآلة حادة حيث سدّد له عدة طعنات وذلك بسبب معايرته له بمرضه النفسي فأصابته حالة سيئة قام علي إثرها بضربه بسلاح أبيض.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة منوف بقيام حلاق بطعن مزارع بسلاح أبيض وإصابة آخر.

بالانتقال تبين قيام " ش.ع " 28 سنة حلاق بالتعدي علي " ا.ش " 31 سنة مزارع وتوفي متأثرًا بإصابته بطعنه بآلة حادة وإصابة "ح.م" 38 سنة عامل بجرح بالصدر.

وبسؤال المصاب أكد أنه أثناء سيره رفقة المجني عليه تعدي عليهم الحلاق بآلة حادة حيث سدّد عدة طعنات لصديقه المزارع وتوفي في الحال متأثرًا بإصابته.

وباستجواب المتهم أكد أن المجني عليه كان دائمًا يعايره بمرضه النفسي مما إصابته حالة نفسية سيئة وقرّر التخلص منه والتعدي عليه بسلاح أبيض، فيما أكد أهل المتهم أنه يعاني من المرض النفسي وتم احتجازه من قبل بأحد مستشفيات العلاج النفسي.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.