حملة لرش البرك بسيناء لمكافحة يرقات البعوض للحد من الأمراض المعدية

نفذت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، حملة لرش البرك لمكافحة يرقات البعوض للحد من الأمراض المعدية تحت رعاية الدكتور طارق محمد شوكة وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، وإشراف مدير الطب الوقائي دكتور أسامة سالم أحمد.

يرقات البعوض:

وقال مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، ان الحملة شملت عزبة ابو على وتغطية برك المياه الراكدة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ، واستخدام جهاز الضباب محمل على كتف وذلك لتقليل كثافة البعوض.

وضم فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة ، ومهندس محمود فايز ، والمهندسة الهام عايش ، والفنيين كمال السيد ، و السيد السنوسي، ومحمد شحاتة ومحمد إسماعيل وأحمد على ونافذ عبده مسلم وأحمد عبد اللطيف مساعدين.

