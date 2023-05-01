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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة تجتمع برئيس الأوبرا والمدير الجديد لمهرجان الموسيقى العربية

اجتماع مهرجان الموسيقى
اجتماع مهرجان الموسيقى العربية

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ظهر امس الأحد، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمايسترو هاني فرحات، وذلك بعد صدور قرار توليه إدارة  مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 32، للوقوف على أهم ملامح ترتيبات المهرجان وتفاصيل الاستعداد لإقامته.

حيث أثنت الدكتورة نيفين الكيلاني على اختيار المايسترو  هاني فرحات ليكون مديرًا لأحد أكبر مهرجانات الموسيقى العربية في الوطن العربي.

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ووجهت وزيرة الثقافة بالعمل على تنظيم دورة استثنائية ومميزة من كافة الجوانب تليق بتاريخ وقيمة المهرجان، وتُعبر عما تملكه مصر من تاريخ كبير في مجال الموسيقى العربية، والاهتمام باستقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر والوطن العربي، إلى جانب إفساح المجال للمواهب الشابة والمتميزة لترى مواهبهم النور.

كما وجهت وزيرة الثقافة بخروج حفلات المهرجان خارج مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ليشهد المهرجان للمرة الأولى تنظيم حفلات  في محافظات أخرى تحقيقًا للعدالة الثقافية.

من جانبه عبر فرحات، عن سعادته لاختياره مديرًا لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تأسس على يد الراحلة القديرة رتيبة الحفني،  واستطاع خلال دوراته السابقة ال31  أن يصبح أحد أهم المهرجانات الموسيقية.

وأكد فرحات بدء العمل فور صدور قرار توليه المسؤولية لتقديم دورة تليق بتاريخ مصر الفني.

نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دار الأوبرا الموسيقى العربية مسارح الأوبرا هاني فرحات

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