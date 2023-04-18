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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية شعرية وحفلات فنية تنظمها دار الأوبرا خلال شهر أبريل

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

يقيم صالون دار الأوبرا الثقافي، أمسية شعرية بعنوان "من ذكريات القاهرة" للشاعر أشرف البنا، بمصاحبة التخت الشرقى وأغاني التراث بقيادة الفنان  أحمد جودة، وذلك فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل الجاري بالمسرح الصغير.

الأمسية من إعداد وإشراف الفنان أمين الصيرفي، وتديرها الكاتبة شاهيناز الفقي، وإشراف عام الفنان الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

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حفلات شهر أبريل  

 

 فيما تقيم دار الأوبرا المصرية عددا من الحفلات الفنية خلال شهر أبريل أبرزها:

 حفل "التراث"  يوم الخميس ٢٧ ابريل  الساعة ٨ مساءًا بمعهد الموسيقى العربية برمسيس، قيادة المايسترو فاروق البابلى.  وحفل "كوكب الشرق" بقيادة المايسترو حازم القصبجى، يوم الجمعة ٢٨ أبريل  بالمسرح الكبير الساعة ٨ مساء؛ بمشاركة نجوم الأوبرا الفنانة ريم كمال،غادة أدم،صابرين النجيلى، والموهبة السورية الجديدة بتول بني، والحفل من إخراج مهدي السيد.  و يوم الأحد 30 ابريل ، يقام حفل "فرقة عبدالحليم نويرة" علي مسرح الجمهورية، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

 

فيما يقام حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى والغناء بقيادة  الدكتور مصطفى حلمى، بمناسبة ذكرى الموسيقار عمار الشريعى والشاعر عبدالرحمن الأبنودي، بمشاركه نجوم الأوبرا:
الفنان أحمد عفت، محمد طارق، أشرف وليد، الفنانة آيات فاروق، ومشاركة الفنانة هدي عمار.

دار الأوبرا أمسية شعرية الدكتور خالد داغر الموسيقار عمار الشريعي الفنانة هدي عمار الشاعر عبدالرحمن الأبنودي فرقة عبدالحليم نويرة كوكب الشرق

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