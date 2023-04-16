في ذكراه.. أقوال شهيرة للروائي الفرنسي أناتول فرانس

أناتول فرانس روائي وناقد فرنسي، ولد في 16 أبريل 1844 في باريس، باع والده الكتب على رصيف "مالاكيه"، وكانت بداياته في متجر والده ، وكان تعليمه في مدرسة “ستانيسلاس”، ساهم في تحرير بعض المجلات في صباه مثل: صياد التراجم والجريدة المقفاه.

في شبابه نشر كتابه الأول "القصائد الذهبية" في عام 1868 ، و "الأعراس الكورنتية" في عام 1876، بعدها نشر أسطورة منظومة بعنوان "القديسة تاييس"، أما جميع مؤلفاته الأخرى كانت عبارة أعمال نثريه.

من أقواله الشهيرة

كل كتب التاريخ التي لا تحتوي على أكاذيب مملة للغاية.



الأحبة الذين يحبون بصدق لا يكتبون عن سعادتهم.



الرزين من لا يعلق آمالا على أحداث المستقبل ولا يخشاها.



البشر يحيون بالأفعال لا بالأفكار.

أفضل حماقة الحماس على حكمة اللامبالاة.



المعرفة لا شيء، أما التخيل فهو كل شيء.



الجهل والخطأ ضروريان للحياة مثل الخبز والماء.



غالبا ما تكون البراءة حظ طيب وليست فضيلة.



عندما يقال شيء بطريقة جيدة فانقله بلا تردد.



الغريزة تكفي في الفن والحب.



إذا كان لا مفر من الاختيار، أفضل أن أرتكب فعلا شائنا على ارتكاب فعلا قاسيا.



المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأدب السلوك ورقة الشعور.