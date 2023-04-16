عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكراه.. أقوال شهيرة للروائي الفرنسي أناتول فرانس

أناتول فرانس
أناتول فرانس

أناتول فرانس روائي وناقد فرنسي، ولد في 16 أبريل 1844 في باريس، باع والده الكتب على رصيف "مالاكيه"،  وكانت بداياته في متجر والده ، وكان تعليمه في مدرسة “ستانيسلاس”، ساهم في تحرير بعض المجلات في صباه مثل: صياد التراجم والجريدة المقفاه. 

 

في شبابه  نشر كتابه الأول  "القصائد الذهبية"  في عام 1868 ، و "الأعراس الكورنتية" في عام 1876، بعدها نشر أسطورة منظومة  بعنوان "القديسة تاييس"، أما جميع مؤلفاته الأخرى كانت عبارة  أعمال نثريه.

 

من أقواله الشهيرة 

 

 كل كتب التاريخ التي لا تحتوي على أكاذيب مملة للغاية.


الأحبة الذين يحبون بصدق لا يكتبون عن سعادتهم.


الرزين من لا يعلق آمالا على أحداث المستقبل ولا يخشاها.


البشر يحيون بالأفعال لا بالأفكار.
أفضل حماقة الحماس على حكمة اللامبالاة.


المعرفة لا شيء، أما التخيل فهو كل شيء.


الجهل والخطأ ضروريان للحياة مثل الخبز والماء.


غالبا ما تكون البراءة حظ طيب وليست فضيلة.


عندما يقال شيء بطريقة جيدة فانقله بلا تردد.


الغريزة تكفي في الفن والحب.


إذا كان لا مفر من الاختيار، أفضل أن أرتكب فعلا شائنا على ارتكاب فعلا قاسيا.


المرأة هي أكبر مربية للرجل، فهي تعلمه الفضائل الجميلة وأدب السلوك ورقة الشعور.


أجمل كلمات في العالم لا تعدو كونها أصوات لا طائل منها إذا لم تكن تفهم معناها.

 

 

أناتول فرانس باريس القصائد الذهبية الأعراس الكورنتية القديسة تاييس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر.. بـ 50 ألف جنيه فقط

بـ 7 مقاعد.. سعر جلوري 330S العائلية «الأرخص في مصر»

عاجل .. وفد من 3 رؤساء أفارقة يتوجه إلى السودان

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

محمد رمضان وهالة صدقي يعيدان تصوير مشهد في جعفر العمدة بمدينة الإنتاج

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلي السودان

المعركة في ختامها|المخابرات السودانية: لا حياد بالمعركة إما مع الجيش أو العدو

بعد خصام سنوات.. هل تم الصلح بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي

مقتل 40 شخصا بينهم جنود في الجيش في هجوم مسلح شمال بوركينافاسو

ناضلنا ضد الإرهاب معا.. رسالة من بشار الأسد للرئيس الجزائري.. ما فحواها؟

شهر الفرحة .. خصم 4600 جنيه على وحش سامسونج الجديد Galaxy S23

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامة| البحوث الفلكي تؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

فيديو

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ