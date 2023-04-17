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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالفنون التلقائية.. ثقافة جنوب سيناء تختتم فعاليات ليالي رمضان

جنوب سيناء
جنوب سيناء

شهدت ساحة العلم بطور سيناء، ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

 

فعاليات ليلة الختام 

تضمنت ليلة الختام باقة من العروض الفنية للتراث السيناوي لفرقة التلقائيين منها "الليلة"، وعرض فني لفرقة التلقائيين أطفال وتقديم باقة من الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث السيناوي منها "أهلا وسهلا، عم يا جمال"، واختتمت الفعاليات بمعرض فني نتاج ورش أشغال المرأة "أشغال الصوف، غرز الإيتامين، إعادة التدوير". 

جاء الحفل بحضور أحمد فريج مدير عام الثقافة في جنوب سيناء، محمد الغمريني رئيس مدينة طور سيناء. وضمن الفعاليات قدمت فرقة الفنون الشعبية أطفال برأس سدر باقة من الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث المصري.

 

بيت ثقافة أبو زنيمة 

وفي سياق متصل شهدت مواقع الفرع عددا من الأنشطة الثقافية عن رمضان منها في بيت ثقافة أبو زنيمة حيث عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "صحتك في رمضان" ألقاها عمر أبو الفضل أخصائى تمريض بمديرية الصحة، تحدث خلالها عن أهمية تناول الطعام الصحي للحفاظ على الصحة مؤكدا على أهمية الرياضة فى حياة الفرد، ومتطرقا للعادات الصحية لتناول الطعام فى رمضان.

 

بيت ثقافة دهب

 بينما نظم بيت ثقافة دهب أمسية شعرية، ألقى خلالها مصطفى إسماعيل معلم أول لغة عربية قصيدة بعنوان "الشهيد"، كما تناول الشاعر عبدالله متولي معلم أول تربية فنية قصيدة بعنوان "فى القدس - المسجد الأقصى" بحضور مجموعة من أبناء المدينة والمهتمين بالشأن الأدبي.

 

بيت ثقافة سانت كاترين 

بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة تثقيفية بعنوان "سلوكيات المسلم فى رمضان" تحدث خلالها الشيخ سعد محمد بمديرية الأوقاف عن سلوكيات المسلم التي يجب أن يتحلى بها في الشهر الكريم.

ليالى رمضان الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة بيت ثقافة أبو زنيمة بيت ثقافة دهب بيت ثقافة سانت كاترين فرقة التلقائيين

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