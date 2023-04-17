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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فراشات الباليه تحلق على خشبة مسرح 23 يوليو في ليالي رمضان

صدى البلد

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المبارك، حيث أقيمت ليلة رمضانية جديدة ضمت عددًا من الفقرات المميزة، جاء في مقدمتها عرض فني لفرقة فراشات الباليه.

 

بدأت فعاليات الليلة الرمضانية بعزف السلام الوطني، فيما أشار الشيخ الحسن حشاد، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية إلى أن السعادة هي أن يستطيع الإنسان وضع أهداف محددة ويعمل على تحقيقها، وأضاف أن الرحلة نحو تحقيق الهدف؛ هي الباعث على الرضى والسعادة.

ولفت الشيخ الحسن، إلى أن الأشخاص السعداء هم الأكثر نجاحا من غيرهم، كما قدم "حشاد" عددا من النصائح، منها: أهمية تدوين وكتابة الأهداف، والتخطيط جيدا لها، ومن ثم وضعها في مكان ينظر إليه الشخص كل يوم حتى لا يفقد التركيز اللازم لتحقيقها.

 

سباق المواهب الصغيرة

هذا وشهدت الليلة الرمضانية قبل الأخيرة تسابق العديد من المواهب الصغيرة بمحافظة الغربية لتقديم مواهبهم، وذلك في إطار خطة "قصور الثقافة" لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات الغناء والشعر، حيث تألقت المواهب الصغيرة في غناء الأناشيد والابتهالات الدينية.

اختتمت فعاليات الليلة بتقديم باقة من الرقصات والفقرات الاستعراضية، قدمتها فرقة الفراشات للباليه والرقص التعبيري، بقيادة الفنان خالد النموري، منها: يا ورد على فل وياسمين، ومصر جميلة بلون القمح ،رحيل، رمضان كريم، يا محروسة، التنورة، وصندوق الدنيا.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة فرقة فراشات الباليه محافظة الغربية ليلة رمضانية قصور الثقافة

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