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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 
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التقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،بمكتبها ، مع الدكتورة نعيمة القصير رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و ممثلى وزارتى الصحة والسكان والتعاون الدولى ...

حيث تناول اللقاء،، استعراض شامل لمستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى يأتى بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية و صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حيث تم اطلاقه بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة و عدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة،  ويهدف الى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عام ، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية و أضرار التدخين و مخاطر الإدمان و الزواج المبكر والحمل المبكر وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا و نمط الحياة الصحى والتغذية السليمة والنظافة الشخصية والتأهيل النفسى..

هذا وقد اطلعت " المحافظ " على ما تم تنفيذه من جهود فى إطار البرنامج وذلك للوصول بتلك الخدمات إلى الشباب والمراهقين بالجامعات ومدارس التعليم الثانوى ، لتوسيع دائرة المستهدفين لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الفئة العمرية و التى تأتى اتساقًا مع جهود الدولة بكافة الموضوعات المتعلقة بالشباب والمراهقين و رعايتهم بدنيًا ونفسيًا وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض و أيضًا خطورة الوقوع فى براثن الإدمان والتدخين ومخاطرهم على الصحة وكذلك مناقشة قضايا الختان والزواج المبكر و توعية المجتمع بمخاطرهم،  ولفتت " المحافظ " إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لتحقيق أهداف البرنامج ، مشيدة بمحاور هذا التعاون المثمر..

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