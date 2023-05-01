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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الجمعية الفلكية بجدة : كنوز رائعة في سماء مايو

القمر
القمر

في شهر مايو، يفقد هواة مراقبة النجوم في معظم مناطق الشمالية فرصة رؤية العديد من المجموعات النجمية الشتوية الرائعة، وتكون سماء المساء في فترة استراحة بين النجوم الساطعة والنجوم الشتوية والتشكيلات النجمية لفصل الصيف.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، اعتبارًا من شهر مايو وحتى منتصف يونيو تقريبًا، تكون سماء المساء فترة ركود بين أضوية النجوم الشتوية والصيفية وتشكيلات النجوم. على الرغم من ذلك، هناك العديد من الكنوز الرائعة في سماء مايو.

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يبدأ شهر مايو والقمر في مرحلة ازدياد. وينتقل إلى مرحلة البدر في الخامس من الشهر. في هذا الوقت، يسبب إضاءة السماء مما يجعل من الصعب رؤية الأجرام الخافتة. في الوقت نفسه، سيحدث خسوف قمري جزئي مرئي في المنطقة العربية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

تساقط الشهب

بالإضافة إلى ذلك سيؤثر ضوء القمر هذا الشهر على مراقبة تساقط شهب دالويات آيتا السنوية المزدهرة في في الساعات الأولى من الصباح في 6 و7 و8 مايو بعد منتصف الليل بقليل حتى ما قبل شروق الشمس. وتكون هذه الشهب مرصودة عادة بشكل أفضل من النصف الجنوبي للأرض حيث تسمح الليالي الأطول بارتفاع نقطة الإشعاع أعلى في السماء قبل الفجر وانتشارها بشكل أكبر عبر السماء.

عادةً ما تُرى من 10 إلى 20 شهابًا في الساعة وقد تصل إلى 50 شهابًا في ظروف مثالية. من غير المحتمل رؤية هذا العدد هذا العام بسبب إضاءة القمر للسماء. لكن الشيء المذهل حول هذه الشهب هو أنها تنشأ من بقايا مذنب هالي حيث يحترق الحطام بحجم حبوب الرمل عند دخوله الغلاف الجوي للأرض وهذا الوهج المحترق هو الشهاب.

ظاهرة فلكية لكوكب الزهرة

يسطع كوكب الزهرة بشكل مشرق للغاية في الأفق الغربي في وقت مبكر من المساء ويمكن التعرف عليه بسهولة كنقطة ضوئية بارزة للعين المجردة ويظل لثلاث ساعات بعد غروب الشمس.

في بداية مايو، يبعد كوكب الزهرة أقل من 145 مليون كيلومتر من الأرض وفي نهاية الشهر 113 مليون كيلومتر. على الرغم من سطوع الكوكب، لا يمكن رؤية التفاصيل بسبب سحبه الكثيفة التي تغطيه كلياً.

مع مراقبة كوكب الزهرة بالتلسكوب لأنه يمر بأطوار مثل القمر تمامًا لأن مداره حول الشمس يقع داخل مدار الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يمر كوكب عطارد أيضًا بأطوار لنفس السبب، وسوف يبدو بيضاويًا من خلال التلسكوب. في نهاية الشهر، سوف يرى نصف الكوكب تمامًا مثل القمر في التربيع الأول.

فصل الصيف تلسكوب الفلك الشمس الغلاف الجوي

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