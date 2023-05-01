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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

69 مليون وظيفة عالمية جديدة .. تقرير اقتصادي يرصد حالة العمل الدولية

69 مليون وظيفة جديدة..تفاصيل
69 مليون وظيفة جديدة..تفاصيل تقرير اقتصادي هام في عيد العمال

مع احتفال العالم اليوم 1 مايو بـ عيد العمال 2023، كشف تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن المتوقع من تغيرات بشأن الوظائف عالميا خلال السنوات الخمس المقبلة. 

وجاء في تقرير توقعات مستقبل الوظائف عالميا أنه بحلول عام 2027م، قد نشهد إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة،  مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة، واختفاء 14 مليون وظيفة. 

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مستقبل الوظائف 

أوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي منظمة غير ربحية منوطة بتشجيع الأعمال أن الذكاء الاصطناعي سيشكل في هذا المجال، قوة إيجابية وسلبية في نفس الوقت.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع تصدر متخصصو المركبات المستقلة والكهربائية قائمة الوظائف الأكثر والأسرع نمواً، مع توقعات بنمو أكثر من 40% في السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أنه يليهم بفارق بسيط متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمتخصصون بحماية البيئة.

عيد العمال 2023

أما أبرز الوظائف التي ستشهد أسرع معدل تراجع، فلفت التقرير إلى أنهم يتمثون في موظفو المصارف مع انخفاض يقدّر بـ 40%، يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية والمحاسبة ومسك الدفاتر وكتبة الدوريات، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقعة للوظائف في العالم.

وفي ميزان العمل والبطالة، فبين التقرير أن هناك أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل، في جميع أنحاء العالم،  ويتوقع أن تصل البطالة، هذا العام، إلى 208 ملايين شخص.

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