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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوسف منصور : تكريمي من الرئيس في عيد العمال بمثابة يوم ميلادي

صدى البلد

قال يوسف السيد منصور أحد المكرمين من الرئيس السيسي اليوم : إن تكريمي اليوم  أنا وغيري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية بمناسبة افتتاح مصنع شركة السكر الجديد، يؤكد أن لدينا رئيسا يهتم بكل ما يدعم الصناعة في مصر من كل أطراف الإنتاج سواء العامل أو الصناعة والإنتاج نفسه، ففي عهده حدثت طفرة كبيرة في الصناعات ومن بينها صناعة السكر.

وأكد منصور أن تكريم الرئيس السيسي له بمثابة عيد ميلاده، مشيرا إلي أن هذا التكريم له يأتي بعد نجاحه في تخصص عمله في بلورة السكر وتصنيعه، فضلا عن قيامه بتدريب العديد من الكوادر العمالية على هذا التخصص الذي يطور صناعة السكر.

وأكد  أن التصنيع بمصر في عهد الرئيس السيسي صار له شأن كبير، لما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتوجيهات الرئيس،  مشيرا إلي أن أكبر دليل على ذلك ما لحق بصناعة السكر من تطور، وأصبح لدى الشركة الشرقية للسكر -التي يعمل بها- أكبر خط إنتاج في مصر وبأعلى المواصفات لإنتاج السكر على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أننا على رأس القائمة البيضاء لسلامة الغذاء.

وشدد على أن اهتمام الرئيس السيسي بالكوادر البشرية ودعمه معنويا وماديا يؤثر بالإيجاب ويرفع معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر يمكنها الوصول إلى فائض من السكر في عام 2025، بالوصول إلى أعلى طاقة إنتاجية ،وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية من البنجر وهو ما سيؤدي لزيادة الإنتاج في مصر.

وقدم منصور كلمة شكر للرئيس السيسي باسم عمال مصر، مؤكدا أن كلمة الشكر التي نقدمها لرئيسنا لن تكفيه أبدًا، ولكن نشكر الله ونحمده على الهدية التي أرسلها لنا وهو رئيسنا عبدالفتاح السيسي.

يوسف منصور
يوسف منصور

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