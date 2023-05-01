اعترافات صادمة.. قائد سابق بالجيش الروسي يفجر مفاجآت جديدة بشأن الحرب

اعترف القائد السابق بالجيش الروسي، إيجور جيركين، بأن القوات الأوكرانية تمكنت من صد القوات الروسية بنجاح طوال شهر أبريل مع استمرار الحرب.

وفي إحدى منشوراته علي “تلجرام”، سرد جيركين عددًا من إخفاقات روسيا في أوكرانيا مثل الخسائر الفادحة بالقرب من مدينة أفدييفكا الأوكرانية، والتي كتب جيركين عنها أجبرت القوات الروسية على التراجع مرة أخرى، تاركًا جزءًا من المواقع المحتلة سابقًا.

وأضاف أنه على الرغم من أن المعركة في باخموت لا تزال مستمرة، إلا أن أوكرانيا أحرزت تقدمًا بينما لم تفعل روسيا ذلك.

وكتب جيركين: “على الجبهات الأخرى، خاضت معارك محلية وتم تبادل القصف المدفعي والغارات الجوية. الاستنتاج العام: تمكنت أوكرانيا مرة أخرى من تنفيذ معارك أبريل بنجاح لأنفسهم كجزء من كسب الوقت في الدفاع الاستراتيجي”.

وأضاف: “اتوقع أن تبدأ الشهر المقبل الحملة الصيفية، حيث لم يتمكن جنرالاتنا عمليًا من فعل أي شيء خلال فصلي الشتاء والربيع، باستثناء تحقيق بعض الأهداف في منطقة دونباس”.