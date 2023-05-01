رئيس روسيا السابق يكشف عن استسلام "تويتر" لضغوط الخارجية الأمريكية وأوكرانيا

قال الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، اليوم الإثنين، إن “تويتر” حجب آخر تغريدة له، مشيرا إلى أن تويتر يرضخ لضغوط وزارة الخارجية الأمريكية وأوكرانيا.

وقارن المسئول، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، هذه المعاملة بالحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.

وكتب مدفيديف عبر “تلجرام”، “لقد استسلم تويتر لضغوط وزارة الخارجية الأمريكية وأوكرانيا”.

وأعرب مدفيديف عن أسفه؛ لأن الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” إيلون ماسك، “فشل بشكل واضح في هذه المهمة” واتهم منصة التواصل الاجتماعي بخدمة “مصالح المؤسسة الأمريكية”.

وفي أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول هيل في يناير 2021، أعلن تويتر عن التعليق الدائم لحساب ترامب، مشيرًا إلى خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعاد ماسك حساب ترامب مرة أخرى.

ومع ذلك، لا يزال الرئيس الأمريكي السابق يستخدم إلى حد كبير منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”.