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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

وفاة نجوم بسبب السكتة
وفاة نجوم بسبب السكتة القلبية

وفاة نجوم بسبب السكتة القلبية، حالة من الصدمة عاشها جمهور وزملاء الفنان الراحل مصطفى درويش، والذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، بشكل مفاجئ إثر إصابته بسكتة قلبية .

مصطفى درويش ليس الأول.. نجوم رحلوا عن عالمنا بالسكتة القلبية

مصطفي درويش لم يكن الفنان الوحيد الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد إصابته بالسكتة القلبية.

 وتواجد  النجم الراحل على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ، وقد دخل فى نقاشات وتعليقات مع بعض المتابعين له ، حيث قام بنشر عدد من المنشورات التى تحتوي على خفة الظل والسخرية من بعض الأشياء.

 

محمود مرسي 


الفنان الراحل محمود مرسي كان من أبرز الفنانين الذين رحلوا بسبب اصابتهم بسكته قلبية ، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً .

ولمتابعة المزيد حول نجوم توفوا بسبب السكتة القلبية .. تابع الفيديو جراف التالي:

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