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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى درويش ليس الأول.. نجوم رحلوا عن عالمنا بالسكتة القلبية

مصطفي درويش
مصطفي درويش

حالة من الصدمة عاشها جمهور وزملاء الفنان الراحل مصطفي درويش ، والذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية ، بشكل مفاجئ إثر إصابته بسكتة قلبية . 

مصطفي درويش لم يكن الفنان الوحيد الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد إصابته بالسكتة القلبية، حيث كان الراحل حتى الساعات الأولي من صباح اليوم يتواجد على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ، وقد دخل فى نقاشات وتعليقات مع بعض المتابعين له ، حيث قام بنشر عدد من المنشورات التى تحتوي على خفة الظل والسخرية من بعض الأشياء ، الا ان اسرته فى الصباح خلال الساعات الماضية فوجئت بوفاته ،بعدما كانوا يحاولون ان يقظوه.

مصطفي درويش

 وفي السطور التالية نرصد أبرز هؤلاء الفنانين ، الذىن رحلوا عن عالمنا فى بشكل مفاجئ بعد إصابتهم بالسكتة القلبية ، فبعضهم كان في سن صغير ، وأخرون كان فى مراحل متفرقة من عمرهم .

محمود مرسي : 

الفنان الراحل محمود مرسي كان من ابرز الفنانين الذين رحلوا بسبب اصابتهم بسكته قلبية ، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً . 

محمود مرسي

مصطفي متولي :

تكرر الأمر  ذاته مع الفنان مصطفي متولي ، والذى أصيب عام 2005 بسكتة قلبية ، جعلته يغادرنا بعد سنوات من امتاع جمهوره . 

مصطفي متولي 

حسن حسين :

الفنان حسن حسين ، هو الاخر رحل عن عالمنا عام 2005 بسبب السكتة القلبية ، بعدما شارك فيما يقرب من 130 عملاً فنياً .

خليل مرسي : 

الفنان القدير الراحل خليل مرسي ، رحل عن عالمنا منذ ما يقرب من 9 سنوات ، بعد إصابته بسكتة قلبية ، بعد أن شارك فى عدد كبير من الأعمال ، ولم يتوقف عن تقديم اعمال درامية سواء تليفزيونية او مسرحية لمدة سننوات طويلة .

خليل مرسي 

محمد الشرقاوي : 

رحل الفنان محمد الشرقاوي عام 1996 بشكل مفاجيء ، بعدما اصيب بسكتة قلبية ، عن عمر يناهز الـ 42 عاماً ، حيث كان واحداً من ابرز الفنانين الكوميدين فى مصر . 

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محمد الشرقاوي

شوقي المجري :

المخرج التونسي الشهير شوقي المجري ررحل هو الاخر بسبب السكتىة القلبية ، حيث كان يقيم فى مصر وقت وفاته بشكل مفاجىء . 

شوقي المجري

عمرو سمير : 

الفنان الشاب والمذيع عمرو سمير هو الاخر رحل عن عالمنا فى سن صغير ، بعد إصابته بالسكتة القلبية ، وقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لمحبيه .

عمرو سمير 
مصطفى درويش مصر السكتة القلبية مصطفى متولى محمود مرسى الساعات الماضية الفنان مصطفى متولي

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