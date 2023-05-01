عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يحمل جزء من ملابسه.. اكتشاف جديد في مصر يثير جدلا واسعا

صدى البلد

أثار الاكتشاف الأثري الجديد بساحل البحر الأحمر لتمثال يعود أًله للهند جدلا واسعا بعد عثور إحدى البعثات العاملة في مجال الآثار عليه.

واعتبر هذا الحدث غير مسبوق، إذ يعود للعصر الروماني، عمره نحو 1900 عام، ما اعتبره أثريون دليلاً على التبادل التجاري بين الإمبراطورية الرومانية والهند في العصر القديم الذي كانت مصر حلقة الوصل فيه، كما يعد للمرة الأولى اكتشاف بهذا الشكل على مثل هذا التمثال في مصر،  فتم التأكد من وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني، إذ كانت الأولى في موقع مركزي يربط الإمبراطورية الرومانية بعدد من مناطق العالم القديم، بما في ذلك الهند عبر الموانئ المصرية على ساحل البحر الأحمر حسب الآثار المصرية. 

التمثال المُكتشف في معبد المدينة الأثرية برنيكي بمحافظة البحر الأحمر المصرية يبلغ ارتفاعه 71 سنتيمتراً، ويصور بوذا واقفاً يحمل جزءاً من ملابسه في يده اليسرى وحول رأسه هالة من أشعة الشمس المصورة تشير إلى عقله المشع، كما توجد إلى جانبه زهرة اللوتس، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن البعثة الأثرية البولندية الأميركية تعمل بمدينة برنيكي منذ عام 1994، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

تفاصيل التمثال

وحسب رئيس البعثة من الجانب البولندي ماريوس جويازدا، فإن:

 

• التمثال المكتشف مصنوع من الحجر الذي ربما استخرج من جنوبي إسطنبول، أو ربما نحت محليا في برنيكي وخصص للمعبد من قبل واحد أو أكثر من التجار الأثرياء من الهند.

 

• يبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمترا، ويصور بوذا واقفا ويحمل جزءا من ملابسه في يده اليسرى.

 

• توجد حول رأس التمثال هالة مع أشعة الشمس تشير إلى عقله المشع، كما يوجد بجانبه زهرة اللوتس.

 

كما قال رئيس البعثة من الجانب الأميركي ستيفين سيدبوثام، إن البعثة نجحت كذلك خلال أعمالها في المعبد، في الكشف عن:

 

• نقش باللغة الهندية القديمة (السنسكريتية)، يعود تاريخه إلى الإمبراطور الروماني فيليب العربي (ماركوس يوليوس فيلبس) (244 إلى 249 ميلادية).

 

• يبدو أن هذا النقش ليس من نفس تاريخ التمثال الذي ربما يكون أقدم بكثير، حيث كانت النقوش الأخرى في نفس المعبد باللغة اليونانية، التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الأول الميلادي.

 

• كذلك تم العثور على عملتين معدنيتين من القرن الثاني الميلادي، من مملكة ساتافاهانا الهندية الوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون: قلبك كان حاسس

دقائق قليلة بقسم الطوارئ.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

متصورين بالبدلة .. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

قرار جديد من الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل

ترشيحاتنا

فجر نفسه.. تركيا تكشف تفاصيل قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا

كيفية استخراج بطاقة جديدة تموين 2023.. خطوات بسيطة

شوف الصور الأولى لهاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي وأعرف مواصفاته

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

فاضت روحه أثناء النوم.. بعد وفاة مصطفى درويش أسباب توقف عضلة القلب

إجازات في انتظار المصريين خلال شهر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

ظهر بملابس السباحة بملعب الكرة.. شاهد ممثل يثير الجدل في الدوري الياباني

بعد جريكاليه.. سيارات كهربائية بالكامل من مازيراتي بالسوق المصري ومفاجأة في حجم المبيعات

أبرزها الضيق..أعراض ظهرت علي مصطفي درويش قبل وفاته تؤكد اصابته بضعف عضلة القلب

فيديو

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

لو مش مرتبط شارك.. ماذا تعرف عن تريند الكمثرى الجديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ