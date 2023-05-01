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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياة بحر الصادي دائرة مركز ابو كبير وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة مستشفى ابو كبير وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ابو كبير باستقبال كلا من "إسماعيل س ع إ" 42 سنة صاحب مخبز بقرية هربيط، ونجله عمر  11 سنة وابن خالتهم "محمود أ ح" 40 سنة جثث هامدة وتم التحفظ عليهم بثلاجة المستشفى.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم التي أودت بحياتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياة بحر الصادي دائرة مركز ابو كبير وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بثلاجة مستشفى ابو كبير وتم تحرير محضر بالواقعة.

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