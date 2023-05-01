إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى" ربع نقل" أمام دائري قرية بني هارون التابع لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات اللازمة لهم داخل قسم الاستقبال.

بلاغ بحادث تصادم سيارة ميكروباص أمام دائري قرية بني هارون

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل أمام دائري قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، ووجه على الفور بسرعه انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتم نقل المصابين للمستشفى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة.

ودفعت إدارة المرور بأوناشها لرفع اثار الحادث من الطريق، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوقوف على اسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.