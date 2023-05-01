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رئيس التحرير
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خروج 20 حافلة.. «صدى البلد» ترصد آخر المستجدات بمعبر أرقين.. فيديو

محمد أبو شنب مراسل
محمد أبو شنب مراسل صدى البلد

رصدت كاميرا برنامج على مسئوليتي الحافلات القادمة من السودان إلى مصر عبر ميناء أرقين، والخدمات المقدمة للمصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى.

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قال محمد أبو شنب مراسل صدى البلد، إن هناك حالة من الهدوء يشهدها معبر أرقين.

وأضاف محمد أبو شنب مراسل صدى البلد خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "خرج اليوم نحو 20 حافلة التي تحمل السودانيين وبعض الجنسيات الأخرى".

وأشار: "معبر أرقين يعمل على مدار 24 ساعة ولا يغلق بابه أبدا"، موضحا: "الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة تقدم الدعم الطبي الكامل لكل الوافدين من المعبر".
 

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