أحمد موسى يطرح سؤالا على الهواء والجائزة 5 رحلات عمرة.. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن مسابقة على الهواء قيمة الجائزة 5 رحلات عمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": “خلال حلقة الليلة هناك 5 سيفوزون برحلات عمرة هذا العام”.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: سؤال المسابقة "من هو النبي الذي أذاب الله له النحاس، هل هو داوود عليه السلام، أم سليمان عليه السلام أم يوسف عليه السلام".

وأشار: جوائز المسابقة 5 رحلات عمرة مقدمة من مؤسسة النائب محمد أبو العينين، مضيفا: "ابعتوا رسائل بالاجابة الصحيحة فورا لأن السحب سيكون على الهواء مع الدكتور على جمعة الساعة 10 مساء".

