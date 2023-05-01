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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود فوزي: جميع التيارات السياسية والحزبية مدعوة للمشاركة في الحوار الوطني |فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني مذاعة ولكن من المبكر التنبؤ بموعد انتهائها في الوقت الحالي.

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وأضاف "محمود فوزي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن القضايا التي سيتم مناقشتها داخل الحوار الوطني ستكون ١١٣ قضية فرعية، مشيراً إلى أن جميع التيارات السياسية والشبابية والحزبية مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني وترتيبه في المرحلة المقبلة.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني يعمل علي ترتيب القضايا وترتيب الأولويات وهذا علي أساس ومعايير مدروسة بشكل كبير ودقيق.

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