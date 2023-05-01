راندا مصطفى: الحوار الوطنى فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية

قالت الدكتورة راند مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، أثرت فى اقتصادات العالم، مشددة على أن الحوار الوطنى فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية، كما أن الحوار الوطنى فرصة للاستماع للأطراف المعنية كافة بالاقتصاد والصناعة وكذلك الصحة.

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أننا سنعمل على استيعاب جميع الآراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التى تنتهجها إدارة الحوار الوطنى منذ بداية عملها، سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح فئات المجتمع كافة، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أعلن افتتاح الحوار الوطنى، بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى أن أطراف الحوار الوطنى كافة، كانت متعاونة على مدار العام الماضى، ما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين فى الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء فى الحوار الوطنى.