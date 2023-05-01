أحمد موسى: أمريكا أعلنت عدم قدرتها على إجلاء مواطنيها من السودان.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عدم تمكن واشنطن من إجلاء مواطنيها الموجودين في السودان، حاليًا؛ نتيجة تزايد وتيرة العنف الدائر هناك.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جون كيربي، مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض، أعلن عدم تمكن بلاده من تنفيذ عمليات إجلاء للمواطنين الأمريكيين الموجودين في السودان، حاليًا؛ بسبب العنف الشديد.

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على الدور الكبير الذي تقوم به مصر في عمليات الإجلاء لمواطنيها وغيرهم من المواطنين من الجنسيات المختلفة، قائلاً: «أيوة تاني مصر ومصر عملت وبتعمل؛ وزيرة الهجرة أكدت إجلاء أكثر من 60% من المصريين في السودان، وبنكمّل عمليات الإجلاء».

