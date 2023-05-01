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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من التقارير الدولية التي تركز على مصر فقط، وتتناول هذه التقارير كل شيء في مصر، مضيفا «والله التقارير تستهدف كل حاجة في مصر دون أن تتحدث عن أي دولة أخرى».

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، التقارير الدولية ناقص تتكلم عن مشاكل اتحاد كرة القدم التي تحدث الآن، كما أن هذه التقارير لا تتحدث عن أي إيجابيات تحدث في مصر.

 

وتابع: الاستيراد هو الأزمة الحقيقة التي تواجه مصر، ويجب تقليل فاتورة الاستيراد، وتقليل حجم التبادل التجاري مع الدول، لذا هناك اتجاهات للقيادة السياسية لتوطين الصناعات الثقيلة مثل «صناعة القطارات والسفن والسيارات».

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير لزيادة الإنتاج المحلي، موضحًا أن الدولة الآن تجري من أجل التقليل من فجوة الاستيراد والتصدير، ولكن المؤسسات الخارجية لا تتركنا في حالنا، لأن رغبتهم هي عدم استقرار مصر.

 

وأكمل: يجب على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى عدم استقرار مصر، ومساندة الدولة في كافة خطواتها، كما أن تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية على العالم أجمع.

 

عودة مشاهد الخراب

 

وأشار موسى إلى أن هناك كم من التحديات التي تواجه مصر وشعبها لم تحدث من قبل، وهدف التقارير الدولية والإعلام المعادي هو ضرب الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية، وعودة مشاهد الخراب التي ضربت مصر في 2011.

 

ولفت موسى إلى أن هناك بعض الدول التي يحلم مواطنيها أن يكون لديهم حكومة واستقرار أمني، مؤكدًا أن كلما زادت التقارير الدولية السلبية عن مصر، أصبحنا على الطريق الصحيح، مردفُا أن مصر دفنت جماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو.

 

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية التوطين المحلي للصناعة، ويجب النظر إلى التجربة اليابانية التي تصدر قطع غيارات سيارات وإطارات تصل لـ أكثر من 100 مليار دولار سنويا، كما أن إجمالي صادرات اليابان سنويا تتجاوز أكثر من 700 مليار دولار. 

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