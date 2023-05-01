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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المواطن عليه دور.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تحديات تواجه الدولة والشعب المصري لم تحدث.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "أنا كمواطن عليا دور أني أتحمل بلدي"، مؤكدا: "مصر تخوض تحديات كبيرة لم تحدث من قبل، والمواطن عليه دور في التحمل والصمود من أجل الوطن".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الإعلام المعادي لا يريد استقرار لمصر"، مضيفا: "التقارير الدولية لا تتحدث عن الإيجابيات التي تحدث في مصر"، معقبا: "بعض المؤسسات الدولية سايبة 200 دولة ومركزة مع مصر.. ده ناقص يتكلموا عن اتحاد الكرة".

مصر دفنت تنظيم الإخوان

 

وأضح الإعلامي أحمد موسى،: "بعض المؤسسات الدولية تستهدف مصر ولا تتحدث عن أي دولة أخرى في العالم"،  مؤكدا: "مصر دفنت تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية".

أحمد موسى الإعلام المعادي الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الإيجابيات التقارير الدولية

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