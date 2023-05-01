عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: 37 ألف سوداني دخلوا مصر حتى الآن.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إجلاء حوالي 3 آلاف مواطن مصري عبر ميناء أرقين وقسطل حتى يوم 29 أبريل.

txt

أحمد موسى يعلن عن 5 رحلات عمرة من الفائزين بمسابقة وفوق كل ذي علم عليم

txt

أحمد موسى يطرح سؤالا على الهواء والجائزة 5 رحلات عمرة.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم إجلاء أيضا أجانب من مختلف الجنسيات عبر ميناء أرقين وقسطل"، لافتا: "عدد الجنسيات بلغ 52 جنسية".

 

وأشار: "رئيس الوزراء تابع اليوم إجراءات التعامل مع تداعيات الأحداث في السودان الشقيق"، مضيفا: "دخل عبر ميناء أرقين 24985 مواطنا سودانيا إلى مصر".

 

وتابع: "12547 مواطنا سودانيا دخل الأراضي المصرية عبر ميناء قسطل"، مضيفا: "إجمالي عدد السودانيين حوالي 37 ألف سوداني عبر ميناء أرقين وقسطل".

أحمد موسى رئيس الوزراء على مسئوليتي برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى مواطن مصري صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

ترشيحاتنا

المواطن عليه دور.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

تبدأ من 190 جنيها.. الزراعة تفجر مفاجأة عن أسعار اللحوم البلدي

خوفا من تصعيد.. تحرك ألماني لمنع اندلاع حرب بين روسيا وحلف الناتو

وزيرا التعليم والشباب ومستشار الرئيس يتفقدون العروض الفنية والرياضية في ختام الأولمبياد الحدودية

هجمة صيفية| حالة من التقلبات الجوية .. وارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

غياب الجماهير.. قرارات صادمة بشأن بطولة كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

فيديو

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

لو مش مرتبط شارك.. ماذا تعرف عن تريند الكمثرى الجديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ