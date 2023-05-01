أحمد موسى: 37 ألف سوداني دخلوا مصر حتى الآن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إجلاء حوالي 3 آلاف مواطن مصري عبر ميناء أرقين وقسطل حتى يوم 29 أبريل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تم إجلاء أيضا أجانب من مختلف الجنسيات عبر ميناء أرقين وقسطل"، لافتا: "عدد الجنسيات بلغ 52 جنسية".

وأشار: "رئيس الوزراء تابع اليوم إجراءات التعامل مع تداعيات الأحداث في السودان الشقيق"، مضيفا: "دخل عبر ميناء أرقين 24985 مواطنا سودانيا إلى مصر".

وتابع: "12547 مواطنا سودانيا دخل الأراضي المصرية عبر ميناء قسطل"، مضيفا: "إجمالي عدد السودانيين حوالي 37 ألف سوداني عبر ميناء أرقين وقسطل".