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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموسيقيين ترد على عمرو سعد بعد واقعة الإهانة.. تفاصيل

عمرو سعد
عمرو سعد

رد الدكتور محمد عبد الله متحدث نقابة المهن الموسيقية على تصريحات الفنان عمرو سعد وذلك بعد الازمة التى شهدها النقابة بسبب اهانى الموسيقيين فى مسلسل “الاجهر” الذى قدم فى رمضان المنصرم. 

وأثارت عبارة جاءت فى مسلسل “الاجهر” حالة من الجدل الواسع داخل أروقة نقابة الموسيقيين  وهى “أبوكى عامل لى فيها موسيقار الأجيال وهو الاتى شحات داير يشحت” وهو العبارة التى اغضبت نقابة الموسيقيين. 

 

ودفعت هذه العبارة محمد عبد الله لاصدار بيان يرد فيه على عمرو سعد الذى قرر ان يعتذر عن هذه العبارة وجاء رد متحدث النقابة : "رداً علي مارأيته وسمعته من الفنان الجميل عمرو سعد والذي أكن له كل الحب والتقدير والإحترام علي المستويين الشخصي والفني.. أولاً : أنا لم أطلب منك الإعتذار بل طالبت به كلاً من الزميل مؤلف العمل والساده القائمين عليه إنتاجياً. 

وأضاف محمد عبد الله : “ثانياً : لم أناقش نهائياً فكرة أن يتضمن العمل قيام أحد الزملاء بتجسيد دور موسيقي في العموم . ولا طبيعة التصاعد الدرامي لشخصيته  بل جاء طلبي بالإعتذار بناءاً علي إتصالات زملائي بالمجتمع الموسيقي وإستياؤهم من مشهد بعينه  وتتحدث فيه إحدي بطلات العمل عن الموسيقي وجاء نصاً ( أبوكي عامل لي فيها موسيقار الأجيال وهو آلاتي شحات داير يشحت ) وسؤالي هنا للفنان عمرو سعد  . هل هذا المشهد لا يحمل عبارات الإهانه للموسيقي ولا ينال منه؟”. 

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