البدري الصغير مات.. فتوح أحمد عن ذئاب الجبل: المسلسل ده كان هيخلص علينا

كشف الفنان فتوح أحمد، كواليس وتفاصيل تصوير مسلسل ذئاب الجبل"، قائلا:" المسلسل ده كان هيخلص علينا".

وقال فتوح أحمد في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :" الفنان صلاح قابيل صور نصف دوره وتوفى، وعبدالله غيث توفى اثناء تصوير المسلسل أيضا ".

وأضاف فتوح أحمد :" الطفل الذي جسد دور ابن سماح أنور في المسلسل توفى أيضا ".

واكمل فتوح أحمد :" كان لازم نخلص المسلسل ده بسرعة وكان هناك حالة تشاؤم كبيرة من مسلسل ذئاب الجبل ".

ولفت فتوح أحمد :" ذئاب الجبل من أقوى المسلسلات التي عبرت عن الصعيد"، مضيفا:" من مسلسلات الصعيد التي احبها هو مسلسل غوايش ".