فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة

تحدث الفنان فتوح أحمد، عن إحساسه عندما رزقه الله بابنته فرح بعد سنوات طويلة من عدم الإنجاب، قائلا:" لازم الواحد يسلم أمره لربنا ".

وقال فتوح أحمد في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :" لما اتجوزت مراتي لم أكن اعاني من مشكلة في الخلفة ".

وأضاف فتوح أحمد :" زوجتي لم تعاني من أي مشكلة والاطباء كانوا يؤكدون أنه لا توجد مشكلة للإنجاب لكن لم يحدث إنجاب ".

وتابع فتوح أحمد :" لفيت على أطباء كبار في مصر وسافرت إلى إيطاليا للكشف وأكدوا أنه لا مانع من الإنجاب من الجانب العلمي ".

وأكمل فتوح أحمد :" كان نفسي أجيب طفل عشان يكون هناك طفل يشغل زوجتي بسبب بعدي عنها بحكم ظروف التصوير ".