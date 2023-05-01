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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة

فتوح أحمد
فتوح أحمد

تحدث الفنان  فتوح أحمد، عن إحساسه عندما رزقه الله بابنته فرح بعد سنوات طويلة من عدم الإنجاب، قائلا:" لازم الواحد يسلم أمره لربنا ".

 

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وقال فتوح أحمد في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة "، :"  لما اتجوزت مراتي لم أكن اعاني من مشكلة في الخلفة ".

 

وأضاف فتوح أحمد :" زوجتي لم تعاني من أي مشكلة والاطباء كانوا يؤكدون أنه لا توجد مشكلة للإنجاب لكن لم يحدث إنجاب ".

 

وتابع فتوح أحمد :" لفيت على أطباء كبار في مصر وسافرت إلى إيطاليا للكشف وأكدوا أنه لا مانع من الإنجاب من الجانب العلمي ".

 

وأكمل فتوح أحمد :" كان نفسي  أجيب طفل عشان يكون هناك طفل يشغل زوجتي بسبب بعدي عنها بحكم ظروف التصوير ".

 

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