كنت بمثل على مسرح المدرسة.. فتوح أحمد: الأحفاد في العيلة وصلوا لـ500

كشف الفنان فتوح أحمد، كواليس وتفاصيل مشاركته في أعمال درامية عرضت في رمضان الماضي، كما تحدث عن كواليس حياته الشخصية .

وقال فتوح أحمد في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ": "أننا كنت في مدرسة بمصر القديمة وكنت أشارك في مسرح المدرسة ".

وأضاف فتوح أحمد : "أنا من محافظة سوهاج لكنني ولدت في مصر القديمة بالقاهرة".

وتابع فتوح أحمد: "إحنا 10 أخوات رجالة وفتاة وأنا التاسع بين إخواتي".

وأكمل فتوح أحمد: "الأحفاد في العائلة وصلوا لحوالي 500 فرد وفيه أحفاد معرفش أسمائهم".