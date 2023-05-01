عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت بمثل على مسرح المدرسة.. فتوح أحمد: الأحفاد في العيلة وصلوا لـ500

فتوح أحمد
فتوح أحمد

كشف الفنان فتوح أحمد،  كواليس وتفاصيل مشاركته في أعمال درامية عرضت في رمضان الماضي، كما تحدث عن كواليس حياته الشخصية .

 

أخبار الفن.. فتوح أحمد مع عمرو الليثي غدا.. إيمان العاصي تكشف سرا لأول مرة عن حياتها

كنت مرعوبا في أول يوم تصوير.. فتوح أحمد عن مشاركته بـ"جعفر العمدة"

وقال فتوح أحمد في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ": "أننا كنت في مدرسة بمصر القديمة وكنت أشارك في مسرح المدرسة ".

 

 وأضاف فتوح أحمد : "أنا من محافظة سوهاج لكنني ولدت في مصر القديمة بالقاهرة".

 

وتابع فتوح أحمد: "إحنا 10 أخوات رجالة وفتاة وأنا التاسع بين إخواتي".

 

 وأكمل فتوح أحمد: "الأحفاد في العائلة وصلوا لحوالي 500 فرد وفيه أحفاد معرفش أسمائهم".

فتوح فتوح أحمد عمرو الليثي الفن اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

ترشيحاتنا

شقيقها تبرأ منها.. فنانة شهيرة تروى شعورها بالقهر والجرح وكيف سامحته

بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

شركة أمن سيبراني تحذر... 5 خطوات لحماية حساباتك من التهكير

البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ